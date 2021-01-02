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В Україні зросли пенсії та мінімальна зарплата

В Україні зросли пенсії та мінімальна зарплата

З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб зростає з 2,1 тисячі гривень до 2,4 тисячі гривень завдяки підвищенню "мінімалки" до 6 тисяч гривень.

Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років для чоловіків і 25 років – для жінок.

Також з 1 березня запланована індексація пенсій (на 11%), а з квітня – автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу.

З липня будуть доплачувати по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. У разі наявності 20/25 років стажу вони отримуватимуть не менше 2,5 тис грн.

Натомість українці віком понад 80 років отримуватимуть доплату 600 грн, а розмір їх мінімальної пенсії становитиме 2,6 тис грн.

У грудні також на 80 грн зросте мінімальна пенсія – українці отримуватимуть не менше 1,934 тис грн.

Зазначимо, що Кабмін не відмовився від поетапного підвищення пенсій протягом року попри дефіцит фонду (195 млрд грн у 2021 році).

В Україні зросли пенсії та мінімальна зарплата

З 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла до 6 тисяч гривень.

Джерело: Держбюджет на 2021 рік

Деталі: З 1 січня мінімальна заробітна плата зростає на 1 тисячу гривень – від 5000 до 6000 гривень.

А з 1 грудня 2021 року цей показник становитиме 6,5 тисяч гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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