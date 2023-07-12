ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-рашиста Лєбєдєва

Вищий антикорсуд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення активів російського пропагандиста Артємія Лєбедєва.

Рішенням ВАКС в дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва: площею 138 квадратів на ЯрВалу та 193 квадрати на Саксаганського.

Перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, іншу він переписав на свого товариша програміста за декілька місяців до початку повноматсабного вторгнення рф.

Рішення ухвалили судді Галабала, Ногачевський та Крикливий.

Лєбєдєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. Він був внесений до санкційного списку в січні 2023 року.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2401

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