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Відносини ЄС та Китаю погіршаться, якщо Пекін не переконає росію припинити війну проти України

Відносини ЄС та Китаю погіршаться, якщо Пекін не переконає росію припинити війну проти України

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі, Боррель зазначив, що Європі слід переоцінити свої відносини з Китаєм на тлі триваючої війни в Україні.

Дипломат заявив, що "безмежне партнерство" між Китаєм та рф ставить під сумнів мотиви та здатність Пекіна бути об'єктивним у посередництві між Києвом та Москвою. На думку Борреля, КНР повинна зайняти більш чітку позицію і як "старший партнер" у відносинах з росією переконати останню припинити вторгнення в Україну.

Глава європейської дипломатії сказав, що основними проблемами, які створюють дедалі більшу напругу між ЄС та Китаєм, є проблеми стратегічної безпеки: війна в Україні та нестабільна ситуація в Тайванській протоці. Також, на думку Борреля, ЄС повинен зменшити свою торговельну залежність від КНР, оскільки відносини у цій сфері між сторонами є "незбалансованими".

Джерело: https://t.me/znua_live/92561

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