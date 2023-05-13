Відносини ЄС та Китаю погіршаться, якщо Пекін не переконає росію припинити війну проти України

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі, Боррель зазначив, що Європі слід переоцінити свої відносини з Китаєм на тлі триваючої війни в Україні.

Дипломат заявив, що "безмежне партнерство" між Китаєм та рф ставить під сумнів мотиви та здатність Пекіна бути об'єктивним у посередництві між Києвом та Москвою. На думку Борреля, КНР повинна зайняти більш чітку позицію і як "старший партнер" у відносинах з росією переконати останню припинити вторгнення в Україну.

Глава європейської дипломатії сказав, що основними проблемами, які створюють дедалі більшу напругу між ЄС та Китаєм, є проблеми стратегічної безпеки: війна в Україні та нестабільна ситуація в Тайванській протоці. Також, на думку Борреля, ЄС повинен зменшити свою торговельну залежність від КНР, оскільки відносини у цій сфері між сторонами є "незбалансованими".

Джерело: https://t.me/znua_live/92561

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