Велика Британія передала українським прикордонникам 10 сучасних квадрокоптерів (ВІДЕО)
Десять нових квадрокоптерів DJI MAVIC різних модифікацій, загальною вартістю понад 1,2 млн. гривень, відправляються на охорону українського державного кордону.
Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби та Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні.
Британська сторона також забезпечить навчання персоналу Держприкордонслужби ефективно використовувати отриману техніку.
Безпілотники можуть вести запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що «бачить» дрон, оператор бачить на контрольному моніторі.
Нові дрони відправляються на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Саме там прикордонники - оператори безпілотників – будуть навчатися експлуатувати сучасну техніку та, в подальшому, контролювати з повітря ту чи іншу ділянку держрубежу.
Варто наголосити, що безпілотні літальні апарати є ефективними помічниками українських прикордонників, особливо на важкопрохідних ділянках місцевості.
До слова, нещодавно під час моніторингу українсько-польського державного кордону, екіпаж групи повітряної розвідки за допомогою нової «залізної пташки» виявив особу, яка рухалася в бік кордону. На вказаний напрямок негайно висунулася група реагування відділу «Краківець» та затримала порушника. Іноземця притягнуто до відповідальності.
Источник: dpsu.gov.ua