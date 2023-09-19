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Вибори та війна несумісні — Transparency International Ukraine.

Вибори та війна несумісні — Transparency International Ukraine.

"Якщо їх провести, то це призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів.

А з високою імовірністю — і до значної дестабілізації держави в цілому", — йдеться у заяві.

Основні аргументи "проти":

● Законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

● Вибори не дорівнюють демократії, а формальний акт голосування не є безумовним підтвердженням демократичності режиму.

● Перед Україною постануть екстремальні безпекові та операційні виклики, які не можливо подолати змінами до законодавства.

● Проведення виборів під час війни здатне підірвати національну єдність.

● Правовий режим воєнного стану законодавчо обмежує права і свободи, тоді як вибори потребують їх розширення та захисту.

● Українці підтримують продовження строку повноважень обраних органів влади до закінчення війни, свідчать нещодавні соціологічні опитування.

"Ми закликаємо Верховну Раду не йти на проведення виборів під час війни. А політичні партії — і надалі працювати над демократизацією і розвитком власних організацій, не поляризуючи суспільні настрої з політичною метою.

Водночас закликаємо міжнародних партнерів збільшити системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

Сама така злагоджена і спільна робота сприятиме тому, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України. І лише тоді справді демократичні вибори стануть можливими", — підкреслив директор TI Ukraine Андрій Боровик.

Джерело: https://t.me/znua_live/113002

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