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Військову техніку для армійців ремонтуватимуть швидше(ФОТО, ВІДЕО)

Військову техніку для армійців ремонтуватимуть швидше(ФОТО, ВІДЕО)

21-22 січня генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв зустрічається з українськими бійцями, які беруть участь в Операції об’єднаних сил. Це його перший робочий візит у зону проведення ООС з моменту призначення на посаду.

Зокрема, Юрій Гусєв відвідує бригади ремонту військової техніки у Краматорську, Костянтинівці, Торецьку, Лисичанську та Сєверодонецьку.

Участь у заходах беруть генерал-майор ЗСУ Юрій Мельник і голови Донецької та Луганської облдержадміністрацій.

Юрій Гусєв прибув в ООС, щоб особисто поспілкуватись з армійцями, які безпосередньо здійснюють ремонт нашої військової техніки на передовій. Це дасть змогу краще зрозуміти стан військової техніки на фронті та реальні потреби наших армійців при формуванні державного оборонного замовлення-2021.

Крім того, візит покликаний налагодити якіснішу комунікацію між військовими та підприємствами, що входять до складу Концерну. Це має пришвидшити ремонт і модернізацію військової техніки, які затримуються через бюрократичну тяганину у зв’язку з карантином.

"Реформа Укроборонпрому насамперед має на меті своєчасне, повне та якісне забезпечення сил безпеки та оборони України військовою технікою та озброєнням. Іншими словами, внутрішній замовник продукції Концерну – клієнт з найвищим пріоритетом", – зазначає Юрій Гусєв.

На що нарікають армійці та просять звернути увагу – у сюжеті журналістів телеканалу ICTV:

Источник: ukroboronprom.com.ua

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