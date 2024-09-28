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Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив участь Угорщини в китайсько-бразильській ініціативі "Друзі за мир"

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив участь Угорщини в китайсько-бразильській ініціативі Друзі за мир

Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.

"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.

І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", — сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".

Дипломат додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".

Джерело: https://t.me/znua_live/169058

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