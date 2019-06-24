Виїзд за кордон: кому можуть відмовити

Як дізнатись, чи потрапили ви у «чорний список» тих, кому відмовлять у перетині кордону та які загальні причини для відмови існують, розповідає наш консультант, фахівець Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло Катеринник.

Загальні правила

Заборона на виїзд за кордон може встановлюватись громадянину в таких випадках: якщо він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю; якщо його засуджено за скоєння злочину (до закінчення відбуття покарання); якщо до нього на час кримінального провадження застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон; якщо громадянин перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції, а також у разі якщо громадянин ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню, – до виконання цих зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Якщо є кредитний борг

Сам факт наявності у людини кредиту чи якихось інших фінансових зобов’язань не є підставою для того, щоб забороняти їй виїзд за кордон.

Лише якщо є рішення суду про стягнення боргу і боржник ухиляється від його виконання, державний виконавець має право звернутись до суду з поданням про винесення ухвали про тимчасове обмеження у виїзді боржника з території України. Після прийняття ухвали суд надсилає її для виконання до Державної прикордонної служби, копія ухвали надсилається боржнику, який має право її оскаржити до апеляційного суду у встановленому законом порядку.

Аліменти: виняток з правила

Винятком у цьому випадку є виконавчі провадження зі стягнення аліментів на утримання дітей. Державний виконавець може без звернення до суду самостійно винести постанову про заборону виїзду за кордон боржнику, який не сплачує аліменти, призначені судом. Суд має право виносити таку постанову лише тоді, коли сукупний борг по аліментах перевищить суму платежів за чотири місяці.

Постанова державного виконавця про заборону виїзду боржника за кордон направляється до виконання до Державної прикордонної служби після спливу 10 днів з дня її винесення (протягом цього строку боржник або стягувач можуть її оскаржити).

Як дізнатись

Будь-який громадянин, який бажає впевнитись у відсутності обмежень у виїзді за кордон, має право звернутись до Державної прикордонної служби України із заявою про надання інформації про існування відносно нього тимчасового обмеження на право виїзду за межі України.

На жаль, зараз відсутня можливість подати таку заяву через Інтернет. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, інформація про відсутність стосовно фізичної особи тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в’їзду в Україну на­дається виключно за письмовим зверненням, яке потрібно надіслати поштою на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) або надати особисто до громадської прий­мальні Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Звернення повинно містити такі реквізити: прізвище, ім’я та по батькові заявника, його місце проживання (місце перебування), реквізити документа, що посвідчують особу. Зразок заяви доступний на офіційному сайті Державної прикордонної служби України за посиланням: https://dpsu.gov.ua/ua/vimogi-do-zvernen-ta-zrazki-zayav/.

Источник: slk.kh.ua

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