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Волонтери-власники 3-D-принтерів допомагають Силам Оборони з різних куточків світу

Волонтери-власники 3-D-принтерів допомагають Силам Оборони з різних куточків світу

Forbes поспілкувалося з таким розробником, а ми переказуємо.

(https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/06/07/how-volunteers-worldwide-are-helping-ukraines-war-with-3d-printers/)

Еман — засновник волонтерської групи 3-D друку WildBees у Польщі. Усі товари організація передає Силам Оборони безкоштовно (вже доставлено більше 1000 одиниць).

Скажімо, популярністю користуються корпуси для боєприпасів, які скидаються з дронів, корпуси для Starlink, платформи для запуску БПЛА, перископи, пристрої для підйому дронів, що впали.

Команда Емана також розробила систему скиду, яка дозволяє «перетворити» дрон-камікадзе на бомбардувальник. Через змінені налаштування його можна використовувати кілька разів.

Волонтери можуть швидко виготовляти продукцію, відправляти її військовим для оцінки і в цілому легко переходити від виготовлення одного товару до іншого — через «клік» мишки.

WildBees Poland — це лише частинка глобальної мережі волонтерів, які використовують 3-D технології для допомоги Україні.

«Ми друкуємося у більш ніж 20 країнах, включаючи США та Канаду. У нас кілька сотень волонтерів, і в цьому наша сила: ми розпорошені, але можемо діяти абсолютно незалежно один від одного, як бджоли», — каже Еман

Волонтери-власники 3-D-принтерів допомагають Силам Оборони з різних куточків світу

Волонтери-власники 3-D-принтерів допомагають Силам Оборони з різних куточків світу

Волонтери-власники 3-D-принтерів допомагають Силам Оборони з різних куточків світу

Джерело: https://t.me/gruntmedia/45584

Новости портала «Весь Харьков»

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