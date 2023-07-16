ВПО не потрібно йти до банку і проходити ідентифікацію - Верещук

Усі виплати ВПО збережуться принаймні до січня 2024 року. Не потрібно йти до банку і проходити ідентифікацію, — міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Раніше у державному "Ощадбанку" повідомили, що повертають фізичну ідентифікацію отримувачів соціальної допомоги.

Її було призупинено через епідемію СOVID-19 та пов'язаний із нею карантин.

Щоб продовжувати отримувати виплати, клієнт мав прийти до відділення для підтвердження особи. Зрештою банк переглянув це рішення.

Джерело: https://t.me/znua_live/102584

Новости портала «Весь Харьков»