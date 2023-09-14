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Временную защиту украинцев в ЕС продлят до 2025 года, - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Временную защиту украинцев в ЕС продлят до 2025 года, - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Мы будем на стороне Украины так долго, как потребуется. Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины, наша поддержка будет длительной. 4 млн украинских переселенцев сейчас находятся в ЕС и мы рады им», - заявила глава Еврокомиссии в своем ежегодном обращении.

Она также добавила, что будущее Украины, западных Балкан и Молдовы - в Евросоюзе. Также такая перспектива важна для Грузии.

Джерело: https://t.me/u_now/112005

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