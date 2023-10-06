Європа не зможе замінити Україні підтримку США, якщо вона припиниться - Боррель

Reuters: Європейські лідери запевнять президента України Зеленського у своїй довгостроковій підтримці під час переговорів в іспанській Гранаді. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, прибувши до Гранади, заявила, що вона «дуже впевнена» в тому, що США продовжать підтримувати Україну. Те саме сказав німецький канцлер Олаф Шольц.

Водночас, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на початку засідання Європейської політичної спільноти заявив, що Європа не зможе замінити Україні підтримку США, якщо вона припиниться. Він назвав «поганими новинами» посилення конфронтації у Вашингтоні щодо допомоги Україні.

Проте, гарною новиною є те, що у комітетах Європарламенту по бюджету та іноземним справам підтримали виділення 50 мільярдів євро для фонду відновлення та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік. За проголосували 86 парламентарів, шість виступили проти, двоє утрималися. Голосування Європарламенту з цього питання відбудеться 16-19 жовтня, а потім пройдуть переговори між Радою ЄС, Єврокомісією та законодавчим органом об'єднаної Європи.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17650

Новости портала «Весь Харьков»