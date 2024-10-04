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Європейська комісія подала на Угорщину позов до суду ЄС через суперечливий закон про "національний суверенітет" — Euronews

Європейська комісія подала на Угорщину позов до суду ЄС через суперечливий закон про національний суверенітет — Euronews

Брюссель стверджує, що цей закон порушує широкий спектр фундаментальних прав громадян.

Законом, який був схвалений у грудні, передбачено створення Управління захисту суверенітету (SPO) для розслідування діяльності осіб та організацій, підозрюваних у підриві "національного суверенітету" та "конституційної ідентичності" країни. SPO має право збирати інформацію про осіб чи групи, які отримують закордонне фінансування і вважаються такими, що впливають на демократичні дебати "в інтересах іншої держави".

"Після ретельної оцінки відповіді угорської влади Комісія вважає, що більшість виявлених скарг досі не розглянуто", — вказано у заяві ЄК.

Брюссель стверджує, що цей закон порушує принципи демократії, право на приватне життя, захист персональних даних, свободу вираження думок та об'єднань, а також право на справедливий суд.

Критику закону висловили також США, Європейський парламент, Венеціанська комісія, Amnesty International та інші міжнародні організації. Вони вважають, що закон може використовуватися для переслідування та придушення опозиції. Також експерти зазначають, що документ містить багато норм, які фактично копіюють російський закон "про іноагентів".

Джерело: https://t.me/znua_live/170096

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