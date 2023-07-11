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Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена

Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена

Інформуємо, що у зв’язку з закінченням карантину, пов’язаного з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з 01.09.2023 Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців.

● До отримання ЕПП пенсіонери – внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

● Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

1) Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.

2) Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

3) Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

● За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

● Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.

● Наголошуємо на тому, що питання припинення або продовження нарахування пенсійних або інших соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати.

Джерело: oschadbank.ua

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