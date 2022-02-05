Второй раз за три месяца: в Харьковской области снова вырастут тарифы на воду
В Лозовой снова намерены поднять тарифы на воду. Об этом сообщили в пресс-службе Лозовской территориальной громады.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Лозовой выросли с 1 января 2022 года.
Сегодня тарифы установлены на таком уровне:
● на воду – 36 гривен за кубометр;
● на канализацию - 34,8 гривен за кубометр.
Согласно расчетам, новые тарифы будут такими:
● водоснабжение - 39,60 гривны за кубометр;
● водоотведение - 43,20 гривны за кубометр.
Повышение тарифов оправдывают необходимостью их приведения до экономически обоснованного уровня и покрытием всех расходов до себестоимости.
"Действующие тарифы возмещают расходы на централизованное водоснабжение на 90%, централизованное водоотведение – на 76%", - отметили в пресс-службе Лозовской территориальной громады.
При расчетах новых тарифов также учитывалось подорожание покупной воды, электроэнергии, рост заработной платы, налогов.
Замечания и предложения касательно новых тарифов принимаются в течение 13 календарных дней по адресу: 64600, Харьковская область, г. Лозовая, ул. Степная, 3; e-mail: lozvod@ukr.net.
Источник: sq.com.ua\
Автор: Елена Ищук