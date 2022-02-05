Второй раз за три месяца: в Харьковской области снова вырастут тарифы на воду

В Лозовой снова намерены поднять тарифы на воду. Об этом сообщили в пресс-службе Лозовской территориальной громады.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Лозовой выросли с 1 января 2022 года.

Сегодня тарифы установлены на таком уровне:

● на воду – 36 гривен за кубометр;

● на канализацию - 34,8 гривен за кубометр.

Согласно расчетам, новые тарифы будут такими:

● водоснабжение - 39,60 гривны за кубометр;

● водоотведение - 43,20 гривны за кубометр.

Повышение тарифов оправдывают необходимостью их приведения до экономически обоснованного уровня и покрытием всех расходов до себестоимости.

"Действующие тарифы возмещают расходы на централизованное водоснабжение на 90%, централизованное водоотведение – на 76%", - отметили в пресс-службе Лозовской территориальной громады.

При расчетах новых тарифов также учитывалось подорожание покупной воды, электроэнергии, рост заработной платы, налогов.

Замечания и предложения касательно новых тарифов принимаются в течение 13 календарных дней по адресу: 64600, Харьковская область, г. Лозовая, ул. Степная, 3; e-mail: lozvod@ukr.net.

Источник: sq.com.ua\

Автор: Елена Ищук

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