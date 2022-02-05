Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 110

Второй раз за три месяца: в Харьковской области снова вырастут тарифы на воду

Второй раз за три месяца: в Харьковской области снова вырастут тарифы на воду

В Лозовой снова намерены поднять тарифы на воду. Об этом сообщили в пресс-службе Лозовской территориальной громады.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Лозовой выросли с 1 января 2022 года.

Сегодня тарифы установлены на таком уровне:

● на воду – 36 гривен за кубометр;

● на канализацию - 34,8 гривен за кубометр.

Согласно расчетам, новые тарифы будут такими:

● водоснабжение - 39,60 гривны за кубометр;

● водоотведение - 43,20 гривны за кубометр.

Повышение тарифов оправдывают необходимостью их приведения до экономически обоснованного уровня и покрытием всех расходов до себестоимости.

"Действующие тарифы возмещают расходы на централизованное водоснабжение на 90%, централизованное водоотведение – на 76%", - отметили в пресс-службе Лозовской территориальной громады.

При расчетах новых тарифов также учитывалось подорожание покупной воды, электроэнергии, рост заработной платы, налогов.

Замечания и предложения касательно новых тарифов принимаются в течение 13 календарных дней по адресу: 64600, Харьковская область, г. Лозовая, ул. Степная, 3; e-mail: lozvod@ukr.net.

Источник: sq.com.ua\

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Служебный пес харьковской таможни нашел наркотики в машине
Сегодня 09:32    88
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 09:23    889
«Фонтан Кернеса» на площади Свободы хотят «доделать» за 3,3 млн грн
Сегодня 08:26    106
В Харькове из продажи изымают опасный французский крахмал
Сегодня 07:54    86
В Харькове с трамвая отвалился пантограф
Сегодня 07:23    93
Рестораны, барбершопы, фитнесс-центры и производство – по кому в Харькове ударил «газовый кризис»
Сегодня 06:51    71
Река в Харькове изменила цвет
Сегодня 06:20    109
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    108
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    168
«Харьководоканал» за год через суд взыскал с жителей Харькова 37 млн грн долгов
04.02.2022 09:01    166
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 