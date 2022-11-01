Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:43
Просмотров: 119

Вітренко йде з "Нафтогазу"

Вітренко йде з Нафтогазу

Найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України".

Про це Економічній правді повідомили співрозмовники у парламенті та "Нафтогазі".

Як повідомляють співрозмовники ЕП, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції НР.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - каже співрозмовник.

Вітренко був призначений головою Нафтогазу 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.

Більше подробиць про причини звільнення Вітренка та нового керівника читайте в матеріалі на Економічній правді, який буде опублікований найближчим часом.

Джерело: epravda.com.ua

Автор: Микола Топалов, ЕП

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:30    79
1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях
Сегодня 10:17    97
Колишнього главу ДФС Насірова заарештували з можливістю внесення застави
Сегодня 09:54    137
Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу
Сегодня 09:43    143
ООН заявила, что россия опять соврала
Сегодня 09:31    170
Права громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану
Сегодня 09:09    187
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно
Сегодня 09:05    112
Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців - Залужний
Сегодня 08:59    106
У Бердянську підірвали «першого заступника мера із зовнішньої політики та масових комунікацій» Павла Іщука. Про це пишуть ресурси, які обслуговують окупантів
Сегодня 08:48    123
РНБО закликають дотримуватись інформаційної тиші та вірити в ЗСУ
Сегодня 08:37    121
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 