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У червні пенсіонери, які працюють, отримають перераховані пенсії – Мінсоцполітики

У червні пенсіонери, які працюють, отримають перераховані пенсії – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України повідомило, що у червні пенсіонери, які працюють, отримають підвищені пенсії.

«На рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях «Укрпошти» разом з підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень. Перерахунок Пенсійний фонд України здійснив автоматично на підставі звітності роботодавців про страхових стаж та заробітну плату, набуті після 1 березня 2020 року. Перерахунок проведено тим працюючим пенсіонерам, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року», – повідомило міністерство.

У відомстві пояснюють: розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально – залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються у мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.

Источник: radiosvoboda.org

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