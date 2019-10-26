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У Меркель сообщили, что дата нормандского саммита до сих пор не определена
Планы по проведению саммита "нормандской четверки" сохраняются, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер
"Да, понятно", - сказала она, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом дата встречи по-прежнему не определена, Деммер не смогла ее уточнить.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что прогресс в подготовке нормандского саммита отсутствует.
В "нормандский формат" по урегулированию на Донбассе входит Украина, Россия, Германия и Франция.
Источник: espreso.tv
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