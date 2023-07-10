У Мінфіні США застерегли Китай від надання росії допомоги у війні проти України

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну рф проти України. Вона наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни, яку розв'язала рф.

"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - сказала вона.

Джерело: https://t.me/vekha/68592

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