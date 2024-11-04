Дело в том, что истребитель, якобы пятого поколения, Су-57 впервые прибыл в Китай, для участия в выставке Airshow China 2024 в Чжухае.

Отдельной темы заслуживает факт самого прибытия российского боевого самолёта в Китай, на фоне миротворческого лепетания Пекина, но я хочу обратить внимание на другое...

Этот Су-57 имеет бортовой номер 054. Это не новый самолёт, а бывший, испытательный прототип Т-50-4, введённый в эксплуатацию в 2012-м году! То есть, россия отправила на выставку в Китай не новую серийную продукцию, а старый самолёт, которому 12 лет и который является прототипом.

Одной из причин, почему было решено сделать именно так - низкая надёжность серийных образцов, которые сейчас собираются.

В июле 2021 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации россии Юрий Слюсарь заявил, что с 2022 года Министерство обороны рф будет получать по 12 новейших истребителей Су-57 в год! Заверял в этом Юрий Слюсарь не просто обывателей, а лично президента россии владимира путина. По факту, в год выпускается по 2-3 самолёта Су-57, при этом они не сразу поступают в эксплуатацию.

24 декабря 2019 года в районе аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный самолёт Су-57 из-за отказа системы управления полетом. Второй “серийный” истребитель Су-57, переданный ВКС в декабре 2020 года, ещё несколько лет проходил испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (ГЛИЦ).

Вся российская "серийная" линейка Су-57 требует доработок и доведения, после выхода из завода и именно по этой причине в Китай был отправлен самолёт, который 12 лет доделывался и в котором, более-менее, можно будет быть уверенным, что по дороге в Чжухай у него что-то не откажет.

К слову сказать, каждый раз когда не имеющий аналогов в мире истребитель пятого поколения Су-57 вылетает, чтобы запустить по Украине ракету Х-69, практически все мониторинговые каналы об этом сообщают. Самолёт-невидимка во всей своей красе!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22941

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