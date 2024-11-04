Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 79

Збито 50 ворожих БПЛА

Збито 50 ворожих БПЛА

У ніч на 04 листопада 2024 року (із 19.00 3 листопада) ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська обл.), атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ФБР обвинило рф в использовании фейков для срыва выборов в США
Сегодня 10:23    18
Ми прогресуємо у розробках унікальної зброї, ― розвідник Тринадцятий
Сегодня 09:47    61
У российских военных экспертов очередной приступ экстаза на Су-57
Сегодня 09:23    95
Ізраїльські військові здійснили морський рейд на півночі Лівану, під час якого захопили ймовірного посадовця Хезболли
Сегодня 09:12    70
Рашисты провели облаву в оккупированном Бердянске
Сегодня 09:02    86
Адміністрація президента США Джо Байдена застерігала Іран від нового нападу на Ізраїль, вказавши, що не зможе утримати ізраїльську сторону від нищівної відповіді
Сегодня 08:50    78
Украинские воины получили на вооружение гусеничные бронетранспортеры PBV 30. Их Украине передала Швеция
Сегодня 08:40    80
Фейк: «ЗСУ б'ють дронами по цивільних людях, автомобілях і будівлях у прифронтових регіонах»
Сегодня 08:19    103
Про клетчатое одеялко
Сегодня 08:10    135
Оперативна інформація станом на 08.00 04.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    93
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 