Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість ударних засобів, які впродовж тижня війська рф випустили по Україні

"Минулої ночі росія тероризувала Україну більше ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "шахедів", - повідомив Зеленський в неділю в своєму Telegram-каналі.

Більшість цих ударів були спрямовані проти цивільних об'єктів і критичної інфраструктури, додав президент.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28322

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