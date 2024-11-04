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Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість ударних засобів, які впродовж тижня війська рф випустили по Україні

Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість ударних засобів, які впродовж тижня війська рф випустили по Україні

"Минулої ночі росія тероризувала Україну більше ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "шахедів", - повідомив Зеленський в неділю в своєму Telegram-каналі.

Більшість цих ударів були спрямовані проти цивільних об'єктів і критичної інфраструктури, додав президент.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28322

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