Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 82

4 листопада 1921 в рейд Другого зимового походу Армії УНР вийшла головна Волинська група з району Олевська під командуванням генерала Юрія Тютюнника

4 листопада 1921 в рейд Другого зимового походу Армії УНР вийшла головна Волинська група з району Олевська під командуванням генерала Юрія Тютюнника

Подолавши опір радянських прикордонників, перетнула польсько-український кордон (приблизно на межі сучасних Рівненської і Житомирської областей) і пройшла в Коростенський район. 7 листопада здобула Коростень 6 стрілецька дивізія полковника Вержбовця, однак радянська історіографія це заперечувала.

Проте під натиском переважаючих сил противника українські частини змушені були відступити на Захід. Після бою відбулося об'єднання решток 4-го кінного корпусу 4-ї київської дивізії під командуванням полковника Палія-Сидорянського та 6-ї стрілецької дивізії полковника Вержбовця.

10 листопада об'єднаний загін захопив станцію Чоповичі, але після прибуття червоної стрілецької дивізії та бронепоїзда був вибитий. В районі селища Базар (нині Житомирщина) група була оточена більшовицькою кавалерією Г. Котовського.

17 листопада 1921 в бою під селом Малі Міньки українські повстанці були розбиті переважаючими російсько-більшовицькими окупаційними силами. Частина учасників групи потрапила у полон, і після рішучої відмови перейти на службу до окупаційної Червоної армії 359 бійців Української Повстанської Армії 21 листопада 1921 було розстріляно під Базаром (Житомирщина).

Тільки невеликий загін зі 150 бійців Волинської групи зумів прорвати оточення і перейти польський кордон. Прикордонники звітували, що відбулося прикордонне зіткнення біля с. Тернівка із «контрреволюційними силами».

Другий Зимовий похід частин Армії УНР став останньою героїчною спробою українських національно-державних сил відкритим військовим шляхом здобути незалежність України в ході національно-визвольних змагань 1917-1921рр.

Вже через десять років після цих подій, на окупованих російсько-більшовицьким режимом українських територіях, Москва організує геноцид українців масштабним Голодомором.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9872

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чому Захід має розгромити Росію
Сегодня 11:20    71
У Вінниці затримали керівника інформагенства, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та шахрайстві
Сегодня 10:36    86
Ми прогресуємо у розробках унікальної зброї, ― розвідник Тринадцятий
Сегодня 09:47    113
Ізраїльські військові здійснили морський рейд на півночі Лівану, під час якого захопили ймовірного посадовця Хезболли
Сегодня 09:12    113
Рашисты провели облаву в оккупированном Бердянске
Сегодня 09:02    116
Адміністрація президента США Джо Байдена застерігала Іран від нового нападу на Ізраїль, вказавши, що не зможе утримати ізраїльську сторону від нищівної відповіді
Сегодня 08:50    117
Збито 50 ворожих БПЛА
Сегодня 08:42    104
Украинские воины получили на вооружение гусеничные бронетранспортеры PBV 30. Их Украине передала Швеция
Сегодня 08:40    98
Фейк: «ЗСУ б'ють дронами по цивільних людях, автомобілях і будівлях у прифронтових регіонах»
Сегодня 08:19    113
Про клетчатое одеялко
Сегодня 08:10    166
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 