Ми прогресуємо у розробках унікальної зброї, ― розвідник Тринадцятий

Командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” із позивним Тринадцятий ексклюзивно для журналістів японського видання NHK розповів про роботу ударного морського дрона MAGURA V5.

У матеріалі про новітню українську зброю для боротьби з ворожими кораблями та іншими цілями описані її технічні характеристики: довжина 5, 5 метра, швидкість понад 80 кілометрів за годину, корисне навантаження ― 250 кілограмів.

Українська Маґура, визнана найефективнішим морським ударним безпілотником: за час повномасштабного вторгнення росії за допомогою цієї зброї воїни ГУР МО України успішно уразили 18 російських кораблів, 9 з яких повністю знищили.

“Такого швидкого безпілотника, як Маґура, я ніколи не бачив”, ― сказав Тринадцятий.

Він додав, що для України дуже важливо продовжувати розробки унікальної та технологічної зброї, зокрема безпілотної, а також зміцнювати військово-промисловий комплекс загалом.

“Ми прогресуємо з розробками нової зброї і досягаємо результатів. Оскільки бойові дії тривають, дуже важливо бути незалежним, а не лише покаладитись на підтримку інших країн”, ― наголосив розвідник.

Джерело: gur.gov.ua

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