У Вінниці затримали керівника інформагенства, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та шахрайстві

39-річний чоловік системно створював та поширював на підконтрольних йому інтернет-ресурсах дестабілізуючий контент, що впливав на обороноздатність країни. Також підозрюваний проводив «збори коштів на потреби ЗСУ», які потім привласнював.

За інформацією слідства, затриманий на майданчиках свого медіаресурсу, зокрема, сайті, YouTube та телеграм каналах, розміщував підготовлені ним же відеоматеріали, що були спрямовані на перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Він прагнув сформувати у громадян України негативне відношення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Публікації мали публічний і пропагандистський характер і були спрямована на формування у суспільстві негативної думки про військовослужбовців та працівників поліції.

Правоохоронці також затриманому інкриміную вчинення шахрайських дій. Він проводив збори коштів нібито для допомоги ЗСУ і вказував реквізит карток, що належать йому та його родичам. Після надходження грошей, привласнював їх та витрачав на власні потреби.

Злочині дії правопорушника задокументували слідчі обласного главку поліції разом зі слідчими та оперативниками Служби безпеки України.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 1, 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Джерело: cripo.com.ua

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