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Ізраїльські військові здійснили морський рейд на півночі Лівану, під час якого захопили ймовірного посадовця Хезболли
Бійці висадилися на узбережжі міста Батрун. Ізраїльські джерела стверджують, що вони взяли в полон Імада Амхаза — чоловіка, який відповідав за військово-морські операції Хезболли.
Міністр транспорту Лівану заявив, що Амхаз був цивільним капітаном судна, а прем'єр хоче подати скаргу до Ради Безпеки ООН.
«ЦАХАЛ продовжить діяти скрізь, де це необхідно для захисту держави Ізраїль та її громадян», — заявив військовий на умовах анонімності в коментарі для The Guardian.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/49648