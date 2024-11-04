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Ізраїльські військові здійснили морський рейд на півночі Лівану, під час якого захопили ймовірного посадовця Хезболли

Ізраїльські військові здійснили морський рейд на півночі Лівану, під час якого захопили ймовірного посадовця Хезболли

Бійці висадилися на узбережжі міста Батрун. Ізраїльські джерела стверджують, що вони взяли в полон Імада Амхаза — чоловіка, який відповідав за військово-морські операції Хезболли.

Міністр транспорту Лівану заявив, що Амхаз був цивільним капітаном судна, а прем'єр хоче подати скаргу до Ради Безпеки ООН.

«ЦАХАЛ продовжить діяти скрізь, де це необхідно для захисту держави Ізраїль та її громадян», — заявив військовий на умовах анонімності в коментарі для The Guardian.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49648

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