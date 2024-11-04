5 кубометрів дров без «квітанціі» - кримінал. Новий Закон

Зараз йде жваве обговорення схваленого ВР закону «про дрова», яким передбачається кримінальна відповідальність за зберігання 5 кубометрів дров без «квітанціі».

Нижче перелік авторів - можете ознайомитися.

Голосування:

242 - за

«Слуги народу» - 193

«Платформа за життя» - 13

«Відновлення України» -12

Жодного голосу не дали «Батьківщина», «ЄС» та «Голос».

В черговий раз 25 голосів «опзж» стали ключовими!

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/49843

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