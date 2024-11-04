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5 кубометрів дров без «квітанціі» - кримінал. Новий Закон
Зараз йде жваве обговорення схваленого ВР закону «про дрова», яким передбачається кримінальна відповідальність за зберігання 5 кубометрів дров без «квітанціі».
Нижче перелік авторів - можете ознайомитися.
Голосування:
242 - за
«Слуги народу» - 193
«Платформа за життя» - 13
«Відновлення України» -12
Жодного голосу не дали «Батьківщина», «ЄС» та «Голос».
В черговий раз 25 голосів «опзж» стали ключовими!
Джерело: https://t.me/BerezaJuice/49843