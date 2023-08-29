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У Transparency International Україна виступають проти прирівнювання корупції до держради

У Transparency International Україна виступають проти прирівнювання корупції до держради

І називають шість аргументів проти.

● Лише посиленням відповідальності за корупційні злочини знизити рівень корупції неможливо.

Системні глобальні проблеми потребують таких самих системних, а не популістичних і точкових, рішень.

● Досвід країн із найбільш суворим покаранням за корупцію, як, наприклад, Китай, показує, що навіть загроза розстрілу за хабарі не зменшує реальний рівень корупції в країні.

Ефективно запобігати та боротися з корупцією варто, прибравши можливості для фінансової вигоди та забезпечивши невідворотність покарання.

● Розглядом справ про держзраду займаються органи СБУ, і подібні розслідування — це об’ємна і важка робота з тривалим розглядом у судах.

● Протягом 23 років після здобуття Україною незалежності саме СБУ відповідала за розслідування корупційних злочинів.

У 2013 році Україна мала найнижчі показники в Індексі сприйняття корупції — 25 балів.

На відміну від СБУ, здатність якої уникати впливу, зокрема з боку президентської вертикалі, створені в Україні антикорупційні інституції є дійсно незалежними та самостійними.

● Навіть тимчасове прирівняння корупції до державної зради може негативно вплинути на майбутню євроінтеграцію України, посилення верховенства права в державі та захист прав людини.

"Адже виходить, що іншим шляхом, крім засекречення справ щодо корупції, Україна неспроможна подолати цю проблему", — наголошують в організації.

● "Просте рішення" у вигляді змін до КК України не працює. Приклад — кримінальна відповідальність за неособисте голосування, де попри виявлені факти, не покарано жодного депутата.

"Таким чином, подібні ініціативи — це більше про боротьбу з симптомами, а не з хворобою. Корупція — це системна проблема, яка не має "простих рішень", — підсумовують в організації.

Джерело: https://t.me/znua_live/109601

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