У Туреччині сьогодні стартували президентські та парламентські вибори

Реальні шанси на перемогу в президентських перегонах мають чинний глава держави Ердоган та лідер опозиції Киличдароглу.

● Перший балотується вже на 3-ій термін. Наголошує на боротьбі з інфляцією, прихильності «традиційних цінностей», протягом передвиборчої кампанії намагався підкупити електорат обіцянками безкоштовного газу і тд.

● Кемаля Киличдароглу висунула коаліція з 6 партій. Він планує повернути парламентську систему правління, провести реформу в економіці, зберегти посередницьку роль між Україною та рф. У зовнішній політиці має намір змінити курс на Захід.

● Одні з останніх соцопитувань показували, що за опозиційного кандидата проголосує близько 49,3% населення, за Ердогана – 43,7%.

● Голосування на дільницях почалося о 8 ранку і завершиться о 17:00. ЗМІ заборонено повідомляти про часткові результати до 21:00. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів – відбудеться другий тур.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/31748

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