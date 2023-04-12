У Великій Британії новим директором електронної розвідки вперше стала жінка — BBC

На керівну посаду в Центр урядового зв'язку, або GCHQ (Government Communications Headquarters) було призначено Енн Кіст-Батлер. Вона давно працює у системі британської нацбезпеки і, за словами попереднього директора GCHQ Джеремі Флемінга, є "ідеальною кандидаткою" на його місце.

Центр урядового зв'язку тісно співпрацює зі службами аналогічного профілю в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії (союз "П'яти очей") і відіграє значну роль у допомозі українським військовим у протистоянні російській агресії.

Сама Кіст-Батлер завжди працювала у сфері захисту урядових комунікацій, зламі шифрів та перехоплення іноземних повідомлень. Зокрема, їй приписується головна заслуга у зламі шифру шифрувальної машини "Енігма", яка використовувалася у нацистській Німеччині.

До Кіст-Батлер Центр урядового зв'язку очолювали 16 директорів, усі вони були чоловіками.

Джерело: https://t.me/znua_live/88332

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