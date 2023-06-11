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У Верховній Раді проголосували закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках

У Верховній Раді проголосували закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках

У Верховній Раді проголосували закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, — народний депутат Ярослав Железняк.

"Після трьох годин правок, парламент прийняв у другому читанні #5322 — так званий закон про REMIT. Це важливий євроінтеграційний законопроєкт для енергетики", — написав Железняк.

Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) надає регулятору додаткові інструменти для моніторингу, оперативного виявлення порушень та покарання недоброчесних учасників.

Для інтеграції з європейськими оптовими енергетичними ринками Україна має імплементувати відповідні норми ЄС, зокрема, Регламент REMIT.

Джерело: https://t.me/znua_live/97337

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