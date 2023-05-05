Удержать захваченные после 24 февраля территории Россия не в состоянии

Достаточно интересный военный контекст намечается в России. Прежние свидетели "второй армии мира" спешно сообщают о том, что Россия нанесет ядерный удар, когда будет очевидно наблюдаться диспропорция в силе вооружения сторон.

Пассаж несколько раз вкидывался в информационное пространство и до этого, но настолько прямым и назойливым он стал в последние дни.

Это говорит не о том, что Россия готовится к применению ядерного оружия (что подтверждают американские коллеги из военных ведомств), а о том, что Кремль задумался о том, что возможна диспропорция вооруженных сил с явным доминированием украинской стороны.

В этом контексте ядерные удары выглядят очевидной глупостью. Ими так привык пугать ещё СССР, что методичку не стали менять с времён "штампуем ракеты как сосиски".

На самом деле, любое тактическое ядерное оружие не несёт существенного военного эффекта. Кроме того, его применение в современных реалиях практически невозможно с учётом тех последствий, что были озвучены Штатами в качестве ответных на любые ядерные причиндалы.

Скажем так: если Россия добьется диспропорции вооружения не в свою пользу, то ядерное оружие ее точно не спасет. Запуск Третьей Мировой выглядит буйно только в нетрезвой голове Медведева. Никто лишь ядерным оружием без наличия конвенционального войну не выиграет просто потому, что система ПРО построена таким образом, что перехватит практически все российские залпы. Особенно с учётом того, что отвлекать системы ПРО будет нечем.

Но мы углубляемся в совсем апокалиптические дебри. Всё гораздо проще. За Россией в плане ядерки приглядывают Вашингтон и Пекин.

Пекин ставку с Москвы снял у всех на глазах, поэтому теперь прежняя концепция "яйца во все корзины" сместилась к концепции "яйца в западной корзине".

Попытка "страшить Запад ядерными бомбами" была провалена весной прошлого года. Кое-какие данные просачивались в публичное пространство, а в чуть более закрытых аналитических сообществах Запада был сделан достаточно однозначный вывод: "Применение Россией ядерного оружия исключено даже в случае военного поражения российской армии на оккупированных территориях".

Тогда "открытым" остался вопрос Крыма. Контекст "захода украинцев на территорию российских городов" в то время не обсуждался - это к слову о том, насколько фантастично продемонстрировала себя украинская армия.

Итак, Кремль признаёт, что запасы конвенционального вооружения близятся к завершению. Западные коллеги "играют" на российском информационном пространстве, раз за разом повторяя, что "склады НАТО пусты". (И каждый раз по какой-то неведомой причине Россия верит в то, что склады действительно пустые, поэтому Запад фиксирует новые попытки расконсервировать технику, чтобы окончательно прикончить все поставленное вооружение. А это вновь и вновь оказывается блефом, за которым следуют новые поставки. А Россия продолжает втягивать себя в военную петлю, тратя в никуда не столь многочисленные запасы серьезного вооружения).

Война Россией проиграна. И это признаёт уже (совсем робко и завуалированно) даже Кремль. Война бесповоротно проиграна: никакие цели не достигнуты, всё, что можно было провалить, провалено. Вся работа по внешнему лоббизму на Западе, выстраиваемая десятилетиями, рухнула. Остались лишь мелкие политические калеки по типу Орбана и французской "ультраправой" политической шлюхи, чьи голоса становятся "голосом вопиющего в пустыне", но он хорошо демонстрирует всю апатию кремлёвских спонсоров. Оказывается, что "победа России невозможна, но и победа Украины невозможна".

Ну что ж. Учитывая чьи эти слова и чью позицию они транслируют, можно говорить о том, что в Кремле произошло "принятие" сценария военного поражения без военного разгрома.

Несмотря на все завывания в аналитических записках о том, как Кремль всех переиграл, все кремлёвские аналитики лавируют словами, ведя мысль к одной существенной позиции: удержать захваченные после 24 февраля территории Россия не в состоянии.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7830

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