Украина будет защищать страны Балтии при вступлении в НАТО – Кулеба

По его словам, если до полномасштабной войны Украина больше нуждалась в Альянсе для защиты, то сейчас ситуация изменилась.

Партнеры, которые выступили против членства нашего государства, сейчас совсем иначе начали обсуждать эту тему и не воспринимают Украину как бремя.

«Если до полномасштабной войны Украина больше нуждалась в НАТО, чтобы защититься и укрепиться, то теперь НАТО нуждается в Украине сейчас.

Условно говоря, когда балтийские страны просят Германию послать бригаду, чтобы защищать их от России, то после обретения Украиной членства в НАТО - какая бригада будет стоять в Балтийской стране? Украинская», - сказал глава украинского МИД в интервью «Суспільному».

Джерело: https://t.me/u_now/101888

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