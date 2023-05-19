Полное восстановление энергосистемы Украины требует введения рыночного тарифа для населения и монетизированных субсидий

Такие выводы опубликовал Центр исследований энергетики.

На сегодня разрушено 50% энергосистемы.

По мнению экспертов центра, Украина должна избавится от советской системы тарифов. При этом незащищенные слои населения должны получать субсидии от государства, а богатые платить полную цену.

Джерело: https://t.me/u_now/97507

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