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Украина должна избавится от советской системы тарифов
Полное восстановление энергосистемы Украины требует введения рыночного тарифа для населения и монетизированных субсидий
Такие выводы опубликовал Центр исследований энергетики.
На сегодня разрушено 50% энергосистемы.
По мнению экспертов центра, Украина должна избавится от советской системы тарифов. При этом незащищенные слои населения должны получать субсидии от государства, а богатые платить полную цену.
Джерело: https://t.me/u_now/97507