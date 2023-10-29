Украина и Нидерланды начали консультации по долгосрочному соглашению о безопасности

Двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, совместных усилий по привлечению российского агрессора к ответственности, а также санкционного давления и использования конфискованных активов.

Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу по подготовке к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Джерело: https://t.me/u_now/116611

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