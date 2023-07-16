Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 148

Украина изменила тактику контрнаступления после 20% потерь техники, - NYT

Украина изменила тактику контрнаступления после 20% потерь техники, - NYT

(https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/politics/ukraine-leopards-bradleys-counteroffensive.html)

Изменения тактики ведения контрнаступления позволило ВСУ сократить потери в военной технике с 20% до 10%, но и замедлило деоккупацию территорий.

ВСУ сосредоточились больше на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированных Россией полях, пишет издание.

Военные эксперты, на которых ссылается СМИ, говорят, что первые 25 км (8 км уже прошли) контрнаступления будут самыми трудными, поскольку наступающим войскам, как правило, требуется в три раза больше сил - вооружения, личного состава или того и другого - чем обороняющимся.

Джерело: https://t.me/u_now/105038

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила «Декларацію про державний суверенітет УРСР»
Сегодня 10:36    89
Шойгу требует чисток
Сегодня 10:22    111
15 липня 1944 року створено Українську Головну Визвольну Раду
Сегодня 10:08    106
В мире негативно в целом относятся к Путину и России: опрос Pew Research Center
Сегодня 09:55    112
В Орбана все стабільно: він вкотре заявив, що «Україна давно втратила свою суверенність»
Сегодня 09:41    133
ВПО не потрібно йти до банку і проходити ідентифікацію - Верещук
Сегодня 09:38    122
«Халяви» більше не буде: з 1-го вересня студенти повертаються в аудиторії
Сегодня 09:22    157
Міністр оборони Великої Британії заявляє, що його слова про недостатню подяку за підтримку України були «частково викривлені»
Сегодня 09:09    135
Харківщина, 16 липня
Сегодня 09:03    103
Польша хочет запретить импорт украинской замороженной клубники и малины
Сегодня 08:33    153
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 