Украина изменила тактику контрнаступления после 20% потерь техники, - NYT

(https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/politics/ukraine-leopards-bradleys-counteroffensive.html)

Изменения тактики ведения контрнаступления позволило ВСУ сократить потери в военной технике с 20% до 10%, но и замедлило деоккупацию территорий.

ВСУ сосредоточились больше на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированных Россией полях, пишет издание.

Военные эксперты, на которых ссылается СМИ, говорят, что первые 25 км (8 км уже прошли) контрнаступления будут самыми трудными, поскольку наступающим войскам, как правило, требуется в три раза больше сил - вооружения, личного состава или того и другого - чем обороняющимся.

Джерело: https://t.me/u_now/105038

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