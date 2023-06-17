Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе - Столтенберг

Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг

«Но мы обсудим то, как мы можем приблизить Украину к НАТО», – сказал Столтенберг на брифинге по итогам двухдневной встречи министров обороны Альянса.

Также он сообщил о работе по созданию нового Совета Украина-НАТО, «в рамках которого Украина будет присоединена к членам НАТО».

Джерело: https://t.me/u_now/101179

Новости портала «Весь Харьков»