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Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе - Столтенберг
Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг
«Но мы обсудим то, как мы можем приблизить Украину к НАТО», – сказал Столтенберг на брифинге по итогам двухдневной встречи министров обороны Альянса.
Также он сообщил о работе по созданию нового Совета Украина-НАТО, «в рамках которого Украина будет присоединена к членам НАТО».
Джерело: https://t.me/u_now/101179