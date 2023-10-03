Украина самостоятельно обеспечивает морской коридор, никакие Зерновые сделки не нужны

Украинский морской коридор, который открылся благодаря Министерству инфраструктуры и военным, на днях продемонстрировал возможность принимать/выпускать 8 судов в день. Это столько же, сколько мы отправляли прошлой осенью, когда работала договоренность о зерне между Украиной, рф, ООН и Турцией.

По словам руководителя проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Украина усилиями своих защитников продемонстрировала, что способна самостоятельно обеспечить безопасный маршрут такого же количества судов в день, как было во время работы «зернового коридора» под эгидой ООН.

Джерело: https://t.me/u_now/114039

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