Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:04
Просмотров: 74

Украина самостоятельно обеспечивает морской коридор, никакие Зерновые сделки не нужны

Украина самостоятельно обеспечивает морской коридор, никакие Зерновые сделки не нужны

Украинский морской коридор, который открылся благодаря Министерству инфраструктуры и военным, на днях продемонстрировал возможность принимать/выпускать 8 судов в день. Это столько же, сколько мы отправляли прошлой осенью, когда работала договоренность о зерне между Украиной, рф, ООН и Турцией.

По словам руководителя проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Украина усилиями своих защитников продемонстрировала, что способна самостоятельно обеспечить безопасный маршрут такого же количества судов в день, как было во время работы «зернового коридора» под эгидой ООН.

Джерело: https://t.me/u_now/114039

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збірна України пропустить юнацький чемпіонат світу з дзюдо в Португалії через допуск на турнір росіян у нейтральному статусі
Сегодня 11:06    20
Адвокат Горецький зі справи Князєва пішов на угоду з прокурором САП
Сегодня 10:52    51
Є наказ на ліквідацію Максима Кузьмінова, командира російського вертольота, який у серпні перелетів до України, - росЗМІ
Сегодня 10:39    65
«У «нових» ворожих дронах російського виробництва типу «Shahed-136/Герань-2» єдиним суто російським компонентом є блок «Комета» із системи навігації
Сегодня 10:16    73
В адміністрації президента Байдена серйозно стурбовані корупцією в Україні
Сегодня 09:40    83
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який шпигував для рф на Хмельниччині і отримував «зарплату» від фсб
Сегодня 09:28    77
Суддя ВАКС Ткаченко змінив свою позицію щодо закінчення строків слідства у справі Коломойського
Сегодня 09:16    95
росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.
Сегодня 09:05    92
​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 08:53    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 жовтня 2023 року віж ДСНС
Сегодня 08:50    78
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 