Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 76

Украина вместе с США начнет производить системы ПВО на украинской территории

Украина вместе с США начнет производить системы ПВО на украинской территории

Об этом Киев и Вашингтон договорились во время недавнего визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

«Во время нашего визита в США, мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу», — объяснил Камышин.

Первые результаты такого совместного производства будут, по его словам, уже к концу 2023 года.

Джерело: https://t.me/newsinfs/24657

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Financial Times: Вступ України до Євросоюзу дасть їй право на отримання близько 186 мільярдів євро з бюджету блоку протягом наступних семи років
Сегодня 09:17    13
НАБУ правомірно оголосило Жеваго у розшук, бо він тричі не прибував на допити
Сегодня 09:06    39
кремль втратив вплив на Південному Кавказі, усі його проєкти – розвалюються
Сегодня 08:57    56
«Армія Дронів» за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога
Сегодня 08:47    56
НАЗК перевіряє наявність конфлікту інтересів у заступника керівника ОПУ Шурми через СЕС його брата
Сегодня 08:36    70
Украина ищет способы как вернуть и наказать военнообязанных мужчин, незаконно уехавших за границу, - глава МВД Игорь Клименко
Сегодня 08:26    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:12    73
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:08    80
Завершили розслідування розстрілу "Небесної сотні"
Сегодня 08:04    91
«То вы, с группами связь не можете найти, то у вас, “мавики” не летят» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:55    83
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 