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Украина вместе с США начнет производить системы ПВО на украинской территории
Об этом Киев и Вашингтон договорились во время недавнего визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.
«Во время нашего визита в США, мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу», — объяснил Камышин.
Первые результаты такого совместного производства будут, по его словам, уже к концу 2023 года.
Джерело: https://t.me/newsinfs/24657