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Украинские пилоты начнут полеты на F-16

Украинские пилоты начнут полеты на F-16

Украинские пилоты, проходящие сейчас программу подготовки за рубежом, уже через несколько недель начнут полеты на многофункциональных истребителях F-16 с инструкторами — спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Процесс обучения на F-16 продвигается достаточно успешно, пилоты делают все возможное, чтобы поскорее сесть на самолеты.

Первая группа после окончания обучения будет эксплуатировать эти самолеты в Украине.

Сейчас украинские пилоты, "находящиеся на обучении в США и других странах", уже проходят тренажерную подготовку. Речь идет о тренировках на симуляторах, воспроизводящих кабину пилота.

Это позволяет виртуально ознакомиться с кабиной и выполнять определенные задачи в сети.

«Это полноценный самолет фактически, 100% воспроизведена кабина пилота. И они уже выполняют реалистичнее все задачи, которые им ставят инструкторы», – подчеркнул Игнат.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/25062

Новости портала «Весь Харьков»

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