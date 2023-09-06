Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, а в НАТО — раніше, — віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Голосу Америки ".

На думку Стефанішиної, слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення до 2030 року не означають, що Україні доведеться чекати сім років.

"Ми будемо готові до членства в ЄС в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення.

Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору", — сказала вона.

Джерело: https://t.me/znua_live/110869

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