Україна буде ключовою у порядку денному прийдешнього саміту НАТО

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

9-11 липня у Вашингтоні відбудеться 75-й саміт НАТО.

▶️ Свій ювілейний саміт Альянс проведе в оновленому складі (зі Швецією) і з посиленим Східним флангом.

▶️ Значну увагу на саміті буде присвячено Україні. Відбудеться також засідання Ради Україна-НАТО.

▶️ За рік між Вільнюським і Вашингтонським самітами Альянсу Україна підписала 20 безпекових угод з країнами Європи, США, Японією та ЄС. Очікуємо подальшого зміцнення безпекової архітектури завдяки рішенням на полях Саміту.

▶️ Планується, що під час зустрічі у Вашингтоні країни-члени Альянсу погодять новий механізм у рамках НАТО координації усіх видів допомоги Україні, а також запровадять інституцію спецпредставника НАТО у Києві, яка в Україні координуватиме і контролюватиме поставки озброєння, та вишкіл українських військових, що здійснюватиметься під егідою НАТО.

▶️ Україна також очікує підтримки учасниками саміту рішення про незворотність євроатлантичного курсу України і оголошення пропозиції щодо конкретних шляхів прискорення майбутнього членства нашої країни в Альянсі.

Джерело: https://t.me/spravdi/39886

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