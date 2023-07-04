Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 92

Україна отримала ще $890 млн від МВФ — Мінфін

Україна отримала ще $890 млн від МВФ — Мінфін

Це другий транш за результатами перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

"Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

**Механізм розширеного фінансування був схвалений Радою директорів МВФ у березні 2023 року і є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 мільярдів доларів США.

Джерело: https://t.me/znua_live/100928

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина, 4 липня
Сегодня 08:55    59
Підбірка ключових результатів НАБУ і САП за місяць
Сегодня 08:50    61
По ATACMS...
Сегодня 08:39    100
Після 5 липня... Що слід знати про плани фюрера влаштувати в Україні ядерний "армагедон"
Сегодня 08:28    128
Глава ЦВК росії Елла Памфілова допустила відстрочення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
Сегодня 08:17    107
Підозрюваний у вимаганні хабаря очільник Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на роботу.
Сегодня 08:06    110
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 липня 2023 року
Сегодня 08:05    108
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно
Сегодня 08:02    101
ЗАЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач
Сегодня 07:57    107
В Новую Москву утром прилетела «бавовна»
Сегодня 07:51    120
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 