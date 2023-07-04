Сегодня 08:28
Просмотров: 92
Україна отримала ще $890 млн від МВФ — Мінфін
Це другий транш за результатами перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).
"Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
**Механізм розширеного фінансування був схвалений Радою директорів МВФ у березні 2023 року і є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 мільярдів доларів США.
Джерело: https://t.me/znua_live/100928