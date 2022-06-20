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Україна вийшла з угоди про розвиток мобільного зв’язку з країнами СНД

Україна вийшла з угоди про розвиток мобільного зв’язку з країнами СНД

На засіданні в неділю Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забезпечив вихід України з угоди про спільний розвиток мобільного зв’язку з країнами СНД.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Держспецзв'язку в Телеграмі.

«Депутати підтримали припинення для України дії угоди про співробітництво країн-учасниць СНД у розвитку мобільного зв’язку», - зазначають у Держспецзв'язку

З одного боку, ця угода з моменту підписання так і не наповнилася реальним змістом, з іншого - передбачає наближення законодавства країн СНД у цій сфері до єдиних стандартів.

«Це не відповідає євроінтеграційному курсу нашої держави та йде врозріз із взятими зобов’язаннями щодо наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. За потреби співпраця з учасниками денонсованої угоди може здійснюватися на рівні двосторонніх і багатосторонніх договорів, наприклад, укладених у рамках спеціалізованої установи ООН – Міжнародного союзу електрозв’язку», - пояснив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Як повідомлялося, в Україні повністю або частково припинена робота понад 3 000 базових станцій мобільних операторів, а також пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

Источник: ukrinform.ua

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