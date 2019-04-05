Україна вимагає негайного повернення 113 громадян України, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому криму

Україна направила ноту Російській Федерації з вимогою передати українським компетентним органам 113 громадян України, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованій території Україні - в Автономній Республіці Крим - в порушення норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

До Міністерства юстиції України надійшли звернення громадян України, засуджених вироками українських судів, які внаслідок окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя приведені у відповідність із законодавством РФ так званими судовими органами, що діють на тимчасово окупованій території України, а також громадян України, засуджених незаконними окупаційними органами згідно з Кримінальним кодексом Російської Федерації.

Наразі ці громадяни відбувають покарання на території Автономної Республіки Крим або переведені на територію РФ.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія України (Автономна Республіка Крим) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції і законів України.

Згідно з статтею 9 цього ж Закону будь-які органи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи утворені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення), виданий органом та/або посадовими особами, створеними, обраними або призначеними у порядку, не передбаченому законом, є недійсним і не створює правових наслідків.

Функціонування на тимчасово окупованій території України судів, що виносять рішення іменем Російської Федерації, а також здійснення ними правосуддя відповідно до російського процесуального і матеріального права не має правових наслідків за законодавством України, оскільки вони створені в порушення Конституції і законів України.

Зазначені громадяни України незаконно позбавлені волі та права відбувати покарання на території України за злочини, вчинені ними на території України, за які їх засуджено відповідно до законодавства РФ.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» відповідальність за порушення визначених Конституцією і законами України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Отже, Україна вимагає від Російської Федерації негайного повернення своїх громадян, які незаконно утримуються в РФ та на окупованій території Автономної Республіки Крим у порушення норм і принципів міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і забезпечити їм можливість відбувати покарання, призначене українськими судами, на території України згідно з її законодавством, а також реалізувати своє право на розгляд справи встановленим законом України судом.

Источник: minjust.gov.ua

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