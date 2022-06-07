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Українцям буде простіше оформити витяг про місце проживання
Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».
Про це у Telegram повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців – виписку про місце проживання. Її вже можна отримати на порталі «Дія» лише за 1 хвилину»
Для отримання виписки, потрібно:
● авторизуватись на порталі «Дія»;
● вибрати послугу «Виписка з реєстру територіальної громади»;
● натиснути «Отримати виписку».
При цьому міністр зазначив, що отриманий електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні або зручному носії.
Источник: ua.news