Українцям буде простіше оформити витяг про місце проживання

Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».

Про це у Telegram повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців – виписку про місце проживання. Її вже можна отримати на порталі «Дія» лише за 1 хвилину»

Для отримання виписки, потрібно:

● авторизуватись на порталі «Дія»;

● вибрати послугу «Виписка з реєстру територіальної громади»;

● натиснути «Отримати виписку».

При цьому міністр зазначив, що отриманий електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні або зручному носії.

Источник: ua.news

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