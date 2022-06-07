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Українцям буде простіше оформити витяг про місце проживання

Українцям буде простіше оформити витяг про місце проживання

Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».

Про це у Telegram повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців – виписку про місце проживання. Її вже можна отримати на порталі «Дія» лише за 1 хвилину»

Для отримання виписки, потрібно:

● авторизуватись на порталі «Дія»;

● вибрати послугу «Виписка з реєстру територіальної громади»;

● натиснути «Отримати виписку».

При цьому міністр зазначив, що отриманий електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні або зручному носії.

Источник: ua.news

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