Українська авіація здійснила понад 14 тисяч бойових вильотів від початку повномасштабної війни

Понад шість тисяч таких вильотів були на вогневе ураження противника. Про це повідомив начальник авіації Командування ПС ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

Ще близько семи тисяч – на винищувальне авіаційне прикриття.

Як зазначив бригадний генерал, літаки ЗСУ вражають російські пункти управління та склади, перехоплюють літаки та збивають дрони й ракети, якими окупанти атакують Україну.

Джерело: https://t.me/spravdi/32914

Новости портала «Весь Харьков»