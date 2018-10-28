“Українська бронетехніка” представила восьму модифікацію бронеавтомобіля “Варта” (ВІДЕО)

Конструкторське-виробниче підприємство «Українська бронетехніка», під час міжнародної виставки «Зброя та Безпека-2018», що пройшла з 9 по 12 жовтня у Києві, представило свій модернізований MRAP спеціалізований бронеавтомобіль (СБА) «Варта».

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Defense Express.

Це вже восьма модернізація СБА «Варта». Машина отримала новий, більш потужний мотор, який дозволяє при мінімальному використанні палива отримати максимальну потужність та швидкість.

Варто зазначити, що спеціалізований бронеавтомобіль створений щоб захистити бійців при раптовій атаці чи підриві на міні. Він має автоматичну систему пожежогасіння, яка активується вже за 3 мілісекунди після попадання вогню у кабіну, що значно підвищує шанси виживання екіпажу.

Крім того, «Варта» має досить велику живучість, у порівнянні з аналогами. Окрім стандартного бронезахисту від куль та мін, вона має броньований капот із захистом двигуна та систему централізованої підкачки коліс з пулестійкими вставками RunFlat System. Що підвищує шанси самостійної евакуації СБА з поля бою, навіть при значних пошкодженнях.

«Варта» в базовій комплектації здатна перевозити до 10 чоловік (2 члени екіпажу та 8 десантників) та до 2 тонн вантажу. Крім того, на її базі створено декілька модифікацій – медичну (може перевозити до 12 сидячих чи 4 лежачих поранених), стрілкову (озброюється кулеметами 7,62, 12,7 та 14,5 мм) та протитанкову (озброюється ПТРК).

Нагадаємо, ця машина, створена вітчизняним КВП «Українська бронетехніка», стоїть на озброєнні НГУ та ЗСУ й брала участь у бойових діях на Сході України.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»