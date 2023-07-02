Український дубляж в кінотеатрах не скорочуватимуть на користь показу фільмів англійською

Про це заявила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Я солідарна з тими, хто вважає, що показ англомовних фільмів мовою оригіналу звузить права україномовних громадян, які йдуть подивитися фільм. Я думаю, що якраз це питання ми будемо доопрацьовувати на комітеті", — прокоментувала вона положення внесеного до ВРУ 28 червня законпроекту "Про застосування англійської мови в Україні".

За словами депутатки, цей законопроект є рамковим, а отже лише задає напрям руху. Профільний комітет гуманітарної та інформаційної політики обговорить його і з профільною спільнотою, і з кінотеатрами, і з людьми.

Кравчук додала, що альтернативним варіантом може бути програма підтримки кінотеатрів, або тих сеансів, які демонструватимуть фільми англійською мовою. В якості варіанту, вона запропонувала надання глядачам спеціальних ваучерів на сеанси англійською.

Крім того, депутатка прокоментувала зазначену в законі вимогу обов’язкового знання англійської держслужбовцями.

"Обов’язковим буде знання для певних категорій держслужбовців. Не йдеться про абсолютно всіх держслужбовців, чи всіх поліцейських, чи всіх митників, чи всіх прокурорів. Йдеться про керівний склад, який, очевидно, більше спілкуватиметься і з донорами, і з інструкторами", — сказала вона.

Джерело: https://t.me/znua_live/100701

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