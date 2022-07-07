Україну планують відбудувати за рахунок рф – через це кремль погрожує «серйозними наслідками».

Центр стратегічних комунікацій пояснює деталі:

Анонсоване відновлення нашої країни за кошт агресора вже підтримали міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс і голова Євроради Шарль Мішель. Крім цього, ще й американський Мін'юст планує передати вилучені у росіян активи на користь України.

Реакція кремля на ці наміри була цілком передбачуваною: «Україна матиме серйозні наслідки у разі зухвалої крадіжки активів росії».

Та наSPRAVDI, крадіжкою є усе те, що з 2014 року витворяє росія в Україні.

Але, звичайно, росіяни так це не називають. У російській пропагандистській термінології це – «націоналізація». Та ось декілька фактів:

● Тільки від «націоналізації» Криму Україна втратила $135 мільярдів!

● Крім цього, росіяни ще «націоналізували» кримського газу, нафти, вапняку, сільгоспземель на понад $55 мільярдів.

● А українська фінансово-промислова група «СКМ» втратила 18 енергетичних та гірничо-металургійних підприємств.

● Загалом прямі та непрямі збитки для економіки України становлять від $564 до $600 мільярдів.

Источник: https://t.me/spravdi/12579

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